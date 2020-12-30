شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف مديرا فنيا لبنى سويف خلفا لأيمن المزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة بنى سويف، برئاسة على سليم، مع محمد يوسف لقيادة الفريق بالمجموعة الأولى التى تضم أندية الصعيد بدورى القسم الثانى خلفا لأيمن المزين، الذى تقدم باستقالته بالأمس بالرغم من تحقيق الفريق لأولى انتصاراته على حساب طهطا بثلاثية نظيفة.

واجتمع على سليم بالمدير الفنى الجديد وقاما بتوقيع العقود مع محمد يوسف على أن يقود الأخير تدريبات الفريق بداية من اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الجولة السابعة السبت المقبل أمام قنا على ملعب بنى سويف.

ويحتل بنى سويف المركز الحادى عشر بالمجموعة برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز فى لقاء وحيد والتعادل فى أربع مباريات والخسارة فى مباراتين .

ويتكون الجهاز الفنى الجديد لبنى سويف من محمد يوسف مديرا فنيا ، وسيد عامر وياسر رجب وأحمد السادات مدربين، وأحمد ماهر وطه حسين وعلى جاد جهاز إدارى، ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى، مع الإبقاء على الثنائى أحمد سعودى ووائل محمد عطية أعضاء الجهاز الطبى.

وأسفرت نتائج الجولة السادسة عن فوز الشرقية للدخان على بترول أسيوط بهدفين، بينما فقد المنيا نقطتين ثمينتين في صراع المقدمة بعدما تعادل مع الإعلاميين بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثانى للمجموعة، بينما رفع الإعلاميين رصيده إلى 9 نقاط، فى الوقت الذى خسر فيه الألومنيوم مباراته أمام سوهاج بهدفين مقابل هدف ليتجمد رصيده عند 10 نقاط بينما رفع أبناء سوهاج رصيدهم إلى 11 نقطة بينما توقف رصيد أبناء قنا عند 10 نقاط.

كما حقق كيما أسوان فوزا ثمينا على سمسطا بهدفين مقابل هدف، وتعادل ديروط مع شبان قنا بهدف لمثله، بينما استطاع الفيوم الفوز على أسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف، بينما حقق بنى سويف فوزه الأول بثلاثة أهداف على طهطا، بينما تعادل تليفونات بنى سويف مع قنا سلبيا.