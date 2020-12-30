شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعيد سحب قرعة دورى الكرة النسائية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى اتحاد الكرة اليوم قرعة دورى الكرة النسائية للمرة الثانية بعد قرار اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، بتأجيل مباريات دورى الكرة النسائية، التى كان مقررا انطلاقها أمس الثلاثاء، حيث تم توجيه الدعوة لمندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة للاجتماع فى الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء لإعادة القرعة.

وأجرى اتحاد الكرة قرعة الدورى الممتاز لكرة القدم النسائية للموسم الكروى الجديد، يوم 13 ديسمبر الجارى بمقر الاتحاد، بحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية سابقا، ومازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق، ومشاركة 15 فريقا، على أن يقام الدورى على ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة خمس فرق بنظام دورى من دور واحد، ويصعد الأول والثانى من كل مجموعة لدورى السوبر، الذى يقام من دورين لتحديد الفريق البطل، ثم يتم تقسم الفرق التسعة المتبقية على مجموعتين لتحديد الفرق الثلاثة الهابطة للقسم الثانى.