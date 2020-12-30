رئيس سموحة: أرفض فكرة إلغاء تقنية الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رفضه لفكرة إلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد، في ظل الأزمة التي يعاني منها اتحاد الكرة بسبب تكاليف الاعتماد على "VAR".

وقال عامر، في تصريحات هاتفية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "العالم بالكامل يقوم بتطبيق تقنية الفيديو، لا يجب أن نتراجع عن الأمر في مصر".

وأضاف: "أرفض فكرة إلغاء الفار، أعتقد ان ما يحدث مجرد مناورة من اتحاد الكرة لكي تتحمل الأندية جزء من التكاليف".

وأكد: "حتى لو هناك هفوات في وجود تقنية الفيديو، لكن وجوده مهم جدًا جدًا، لن نرجع خطوة للخلف، مصر يجب أن تكون متقدمة".

وأتم رئيس سموحة قائلا: "نحن الدوري الوحيد في العالم الذي لا تحصل أنديته على اي جوائز مالية، نحن نلعب دوري هواة بدون جوائز".