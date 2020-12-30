ملف الثلاثاء.. الفوز الأول للإسماعيلي بالدوري.. وعضو جديد بجهاز الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء: مصدر باتحاد الكرة: نسعى لتعديل أخطاء اللجنة الخماسية مدرب بيراميدز: لا مشكلة بشأن ثلاثي الحراسة.. وهذا سبب استبعاد فتحي الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر اتحاد الكرة في حل أزمة تكاليف "VAR"؟ أروابارينا يتحدث عن.. سبب تدريبه لبيراميدز.. ومفاوضات الأهلي والزمالك معه الإسماعيلي: ألغينا فكرة ضم مدرب أجنبي.. والمجلس كان يفكر في الاستقالة راشفورد يقود يونايتد لوصافة بريميرليج بقتل ذئاب وولفرهامبتون الرئيس التنفيذي للشركة المختصة بتقنية الفيديو: لا يوجد مشكلة مع اتحاد الكرة خاص.. وردة يقترب من العودة لباوك خاص.. الأهلي يستعين بمحلل أداء من جنوب إفريقيا إيبار يقتنص نقطة تاريخية من برشلونة الأهلي يُتوج بطلا لدوري المرتبط لكرة السلة بمشاركة النني.. آرسنال يقفز للمركز الـ 13 بهدف في مرمى برايتون مباراة جديدة مهددة بالتأجيل في الدوري الإنجليزي "زد إف سي" يخطف الأنظار العالمية.. أحمد دياب: احتراف لاعبي الفريق هدفنا الرئيسي كوكا يعلن تعافيه من كورونا حجازي يعود لتدريبات الاتحاد بعد شفائه من الإصابة اتحاد الكرة يعلن.. جابر مدربًا لمنتخب الشباب.. ومؤمن سليمان للناشئين ناد إسباني يدخل سباق التعاقد مع مصطفى محمد الخليج 365 ينشر أسعار تذاكر مونديال اليد.. تبدأ من 200 جنيه الأهلي: أبو عبلة طبيبا للفريق خلفاً لخالد محمود الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بمشوار الدوري على حساب أسوان

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