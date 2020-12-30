مدرب بيراميدز يتحدث عن ضغوطات رمضان.. وحقيقة طلب ضم مصطفى وساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لنادي بيراميدز، أن لاعبه رمضان صبحي يتعرض لضغوطات بعد رحيله عن الأهلي، مشيرا إلى أنه لم يطلب ضم مصطفى محمد أو التونسي فرجاني ساسي من صفوف الزمالك.

وقال أروابارينا، في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "كنت أعرف رمضان صبحي قبل قدومي إلى بيراميدز، فهو من المواهب الشابة ونموذج للاعب المحترف".

وأضاف: "رمضان يفاجئني كل يوم، فهو لاعب مجتهد جدا في التدريبات ولاعب مختلف ويثبت لي كل يوم أنه ملتزم للغاية، وأتمنى أن أخرج منه أفضل شيء ممكن".

وتابع: "سعيد بوجود رمضان مع الفريق وأرى أنه يمر ببعض الضغوطات بسبب رحيله عن الأهلي، لكنه يصب كامل تركيزه مع الفريق".

وعن حقيقة نشوب أزمة بينه وبين رمضان، أكد مدرب بيراميدز: "غير صحيح على الإطلاق، لا صحة لما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الأمور، مثل هذه الشائعات تحدث في الأرجنتين ومصر أيضا".

وأكمل: "رمضان صبحي لاعب ملتزم للغاية وأتمنى أن يستعيد حاسته التهديفية حتى ينتقل إلى مرحلة أخرى".

وعن اهتمامه بضم مصطفى محمد وفرجاني ساسي، رد أروابارينا بالنفي قائلا: "لم أعط للنادي أي اسم للتعاقد معه، كما أنني لا أعرف موقف هذين اللاعبين، هناك ثقة لديّ في لاعبي بيراميدز".