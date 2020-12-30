مصدر باتحاد الكرة: نسعى لتعديل أخطاء اللجنة الخماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر مسؤول باللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد أن هناك سعي لتعديل وتصحيح اخطاء تمت بواسطة اللجنة الخماسية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد وجه الشكر في وقت سابق للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني وتعيين لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد.

وقال مصدر باللجنة الثلاثية في تصريحات لـ الخليج 365 "هناك ملفات عديدة وتعاقدات تمت بطريقة خاطئة في عهد اللجنة الخماسية".

وتابع "سوف نقوم بتعديل وتصحيح العديد من الأمور التي تمت بشكل غير صحيح في وقت اللجنة الخماسية خلال المرحلة المقبلة".

واختتم "الملفات التي نسعى لتعديل أمورها تتعلق بتقنية حكم الفيديو المساعد وكذلك الشركة الراعية لملابس المنتخبات ولوجو الدوري الجديد وأيضا الملفات المتعلقة بالأجهزة الفنية والهيكلة الإدارية لاتحاد الكرة".

وسبق وصرح مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن الاجتماع بين مسؤولي اللجنة الثلاثية ومسؤولي الأندية سوف يتم التطرق لإمكانية إلغاء VAR أو تحمل الأندية جزء من التكاليف.

وكانت اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني قد قامت بتوقيع عقد جديد متعلق بملابس المنتخبات مع أحد الشركات بجانب الاتفاق على كرة موحدة للدوري المصري وتصميم شعار جديد للدوري، بجانب تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد منذ الدور الثاني الموسم الماضي.

وصرح أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن قرارات اللجنة المكلفة تهدف لضبط القواعد والمعايير بالنسبة للمنتخبات الوطنية.

وأضاف أن توجيه الشكر للأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات لا تعني الغاء هذه المنتخبات، كما تضمن القرار نفسه إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لهذه المنتخبات وفق ارتباطاتها الرسمية.