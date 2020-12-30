مدرب بيراميدز: لا مشكلة بشأن ثلاثي الحراسة.. وهذا سبب استبعاد فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لنادي بيراميدز، أن الحراس الثلاثة، شريف إكرامي وأحمد الشناوي والمهدي سليمان، يتقبلون الوضع الحالي، مشيرا إلى أن فيروس كورونا كان وراء استبعاد أحمد فتحي.

وقال أروابارينا، في ضيافة برنامج "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء: "شريف إكرامي وأحمد الشناوي والمهدي سليمان من أفضل الحراس في مصر وأنا فخور بتدريبهم ووجودهم في فريقي".

وأضاف: "شريف إكرامي هو الحارس الذي يشارك أساسيًا مع بيراميدز في الفترة الحالية، لكن لا يوجد تدرج للحراس عندي، كلهم سواسية بالنسبة لي، أحتاج إلى جميع اللاعبين ولا يمكن أن أنكر أهمية أي لاعب".

وتابع: "الحراس الثلاثة تقبلوا الوضع الحالي واتفقوا عليه منذ البداية ولا يوجد أي مشاكل، يعملون بشكل جيد جدا ومدرب حراس المنتخب خالد عبد الله على اتصال بي دائما في كل صغير وكبيرة تخص الحراس".

وأكمل: "من الطبعيي أن يرغب المهدي سليمان وأحمد الشناوي في المشاركة، لكن يجب عليهما الانتظار من أجل الحصول على فرصة والتمسك بها".

وعن سبب استبعاد أحمد فتحي من المشاركة بعد انضمامه للفريق، أوضح أروابارينا: "أحمد فتحي كان يعاني من الإصابة بفيروس كورونا وكانت تتم معالجته، إنه لاعب محترف ويبعث برسائل إيجابية إلى زملائه في الفريق".

وأوضح: "علاج فتحي استغرق بعضا من الوقت ولهذا لم يشارك بشكل أساسي في الفترة الماضية، لكنه لاعب مهم وفضَّلت عدم مشاركته لأنني أسعى للحفاظ عليه مع بقية زملائه بصفة عامة حتى لا يتعرضون للإصابة".

وأتم: "أختار دائما الأصلح للمشاركة ف كل مباراة، تحدثت مع أحمد فتحي ومن الطبيعي أن يرغب اللاعب في المشاركة، لكن المدرب يجب أن يتخذ القرار المناسب تحت أي ظروف، أحب الاستماع للآخرين لكني صاحب القرار".