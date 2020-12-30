الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر اتحاد الكرة في حل أزمة تكاليف "VAR"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر مسؤول أن اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد سوف تعرض على الأندية تحمل جزء من تكاليف تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الثلاثية مع مسؤولي أندية الدوري الممتاز لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالمرحلة المقبلة ابرزها مصير "VAR".

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي: "اتحاد الكرة سوف يعرض مشاكل استمرار تطبيق تقنية حكم الفيديو وأن هناك مشكلة في الأمر".

وتابع: "اتحاد الكرة سوف يناقش الأندية في مسألة استكمال المسابقات دون تطبيق VAR بسبب وجود قصور في التطبيق التكاليف الباهظة”.

وشدد: "اتحاد الكرة سوف يعرض على الأندية إلغاء استخدام VAR، أو استمرار تطبيقه بشروط".

واختتم: "اتحاد الكرة سوف يبلغ الأندية حال هناك رغبة في استكمال الموسم بوجود تقنية حكم الفيديو، أن يتم تحمل عيوبه بجانب تحمل جزء من التكاليف".