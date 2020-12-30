الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر اتحاد الكرة في حل أزمة تكاليف "VAR"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:
أكد مصدر مسؤول أن اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد سوف تعرض على الأندية تحمل جزء من تكاليف تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الثلاثية مع مسؤولي أندية الدوري الممتاز لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالمرحلة المقبلة ابرزها مصير "VAR".
وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي: "اتحاد الكرة سوف يعرض مشاكل استمرار تطبيق تقنية حكم الفيديو وأن هناك مشكلة في الأمر".
وتابع: "اتحاد الكرة سوف يناقش الأندية في مسألة استكمال المسابقات دون تطبيق VAR بسبب وجود قصور في التطبيق التكاليف الباهظة”.
وشدد: "اتحاد الكرة سوف يعرض على الأندية إلغاء استخدام VAR، أو استمرار تطبيقه بشروط".
واختتم: "اتحاد الكرة سوف يبلغ الأندية حال هناك رغبة في استكمال الموسم بوجود تقنية حكم الفيديو، أن يتم تحمل عيوبه بجانب تحمل جزء من التكاليف".
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