جمال الغندور: عدم خبرة لجنة "الجنايني" أدت إلى قصور في تطبيق "الفار"

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق أن دوره كان تدريب الحكام على تقنية الفيديو فقط وأنه غير مسؤول نهائيا عن الاتفاق الذى تم مع الشركة المسؤولة من جانب اللجنة الخماسية.

وقال الغندور فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الحكام ليسوا مقصرين فى تطبيق تقنية الفيديو ولكن يجب تقليل مراجعة الحالات

أثناء المباريات ونوعية الأجهزة مسؤولية الشركة واعتقد أن الموضوع به إهمال كبير".

وأضاف: "هناك عدم خبرة من لجنة الجنايني فى الاتفاق مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو وأدت إلى قصور فى تطبيقها".

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق أنه يجب على اللجنة

الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد أن تكشف عيوب تقنية الفيديو بشكل واضح أمام الجميع.

وقال الغندور فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "تم استقدامي لرئاسة لجنة التحكيم واللجنة الخماسية كانت قد اتفقت بالفعل مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو فى الدوري المصري".

وأضاف: "الاتفاق كان لمدة 3 سنوات ونصف بمبلغ 3 مليون يورو ولا أعلم أن هذا العرض مناسب أم لا والسيارات المستخدمة فى تقنية الفار مستعملة".