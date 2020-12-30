لاعبات الكرة النسائية يصدرن بيانا رسميا بعد توجيه الشكر لمدرب المنتخب

أصدر لاعبات منتخب الكرة النسائية بيانا رسميا بعد قرار اتحاد الكرة، بتوجيه الشكر للجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان.

وقال اللاعبات في البيان

بيان من لاعبات منتخب مصر للكرة النسائية لقد استقبلنا نحن لاعبات منتخب مصر لكرة القدم ببالغ الاستياء قرار لجنة تسيير الاعمال بالاتحاد المصري لكرة القدم بإقالة الجهاز الفني للمنتخب.

لقد نجح هذا الجهاز في ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع، وفي اقل

من ٥٠ يوما، في تجميع عناصر المنتخب الأول بعد انقطاع دام ٤ سنوات، وانتقاء وإعداد عناصر واعدة لمنتخب تحت ٢٠ سنة، في خطة طموحة لوضع منتخب مصر للسيدات على خارطة البطولات القارية والعالمية. لقد لمسنا في هذا الجهاز من الكفاءة الفنية، والتخطيط ما كان له الأثر الايجابي في تطوير الاداءالفردي والجماعي للمنتخب المصري، الأمر الذي توج بالفوز على منتخب لبنان (احد اقوى منتخبات اسيا)، وما لمسناه من دعم نفسي من هذا الجهاز إزاء حملة التنمر التي تعرضت لها لاعبات المنتخب بعد المباراة.

وما يزيد من استيائنا هو تزامن قرار الإقالة مع القرار المفاجئ بإلغاء دوري الكرة النسائية رغم الإنتهاء من كافة الاعدادت، في حين استمرار الدرجات المختلفة من دوريات الرجال.

الأمر الذي يتركنا في حيرة بين عنصرية التمييز، والعودة إلى سنين عجاف كنا نرجوا أن تولي إلى غير رجعة.