شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: نتائج موسيمانى تتحدث عنه.. وأتمنى ضم ميسى لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى لبيراميدز، بالجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى، مؤكدًا أن النتائج التى حققها المدرب مع المارد الأحمر تتحدث عنه، مشيرًا إلى أن موسيمانى تولى المهمة فى توقيت صعب والتقييم يكون وفق التوقيت الذى تولى فيه المدرب والنتائج التى حققها.

وأضاف أروابارينا، خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه "ملعب أون" عبر شاشة "أون تايم سبورتس"، أن أهم ما يميز فريق الأهلى هو أداؤه، وامتلاكه لاعبين دوليين، وقال ضاحكًا: "إذا خيرت لضم أى لاعب من صفوف المارد الأحمر سأختار ليونيل ميسى".

وعن مواجهة الأهلى فى بطولة الدورى وكونها مقياسا لحصد بيراميدز الدورى من عدمه، قال أروابارينا: "مواجهة الأهلى بالنسبة لى مباراة بثلاث نقاط، أعلم أنه فريق بطولات وإنجازاته تتحدث عنه، لكن هى مباراة والمشوار فى الدورى ما زال طويلاً، والإدارة توفر لنا كل شيء من أجل تحقيق اللقب".

كما أشاد المدير الفنى لبيراميدز بالبرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك، قائلاً: "مدرب ذات خبرة واسعة، ولعب بشكل جيد في جميع البطولات التي شارك بها، ويمتاز بالشغل الهجومى، ويعلم جيدًا كيفية الاستفادة من اللاعبين مثل فرجانى ساسى ومصطفى محمد وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو".

وتحدث أروابارينا عن فترة تواجده فى الملاعب، قائلاً: "أفضل وظيفة وأجمل فترة في حياتى العملية هي فترة ممارسة كرة القدم، ودائمًا أطالب اللاعبين بالاستمتاع بهذه الفترة، لكن بعد التحول للتدريب الأمور تختلف والمسئوليات تتزايد".

وتابع: "مارادونا من ضمن أصدقائى وأنا محظوظ بمزاملته في بوكا جونيورز، كما زاملت ريفالدو في اليونان وفيجو وزين الدين زيدان، كما توليت تدريب تيفيز ولكن بدون شك مارادونا كان أحد اللاعبين المختلفين".