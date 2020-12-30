شكرا لقرائتكم خبر عن عفروتو يستعيد طفولته بصورة مع وائل جمعة من مباراة القرن بين الأهلى وريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم مصطفى عفروتو، لاعب الأهلى السابق، عن صورة لها منذ أكثر من 19 عاما، عندما كان ناشئا من أشبال الأهلى، خلال مباراة القرن بين الأهلى وريال مدريد الإسبانى، التى أقيمت احتفالا بين بطلى القرن فى أفريقيا وأوروبا عام 2001، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة وهو مصاحبا للنجم وائل جمعة، صخرة الدفاع الأحمر، أتبعها قائلا: "أنا صغير كنت ماسك إيد كابتن وائل جمعة"، مضيفا: "معلومة للناس أنا كنت بحب إبراهيم سعيد وكنت بصبغ شعرى على طول زيه فى الناشئين، فكان كابتن بدر رجب كان بيحلق لى شعرى أول بأول".





وأقيمت مباراة القرن يوم الرابع من شهر أغسطس عام 2001، حيث تمكن النادى الأهلى من هزيمة فريق ريال مدريد الإسبانى بهدف مقابل لا شىء فى مباراة ودية أقيمت بينهما على استاد القاهرة، احتفالاً بفوز الأول بلقب نادى القرن الأفريقى، وحصول الفريق الإسبانى على لقب بطل القرن الأوروبى.

مثّل الأهلى فى هذا اللقاء عصام الحضرى فى حراسة المرمى وأشرف أمين وشادى محمد ووائل جمعة وسعيد عبد العزيز وحسام غالى وهادى خشبة، وخالد بيبو ومحمد جودة وأحمد أبو مسلم وعلاء إبراهيم.

بينما لعب ريال مدريد بتشكيلة مكونة من سيزار فى حراسة المرمى، فرندو هيرو وجيرمى وكارنكا وروبرتو كارلوس وماكليللى وهيليجيرا وفيجو وزين الدين زيدان وسافيو وراؤول جوانزاليس.

أحرز هدف الفوز للنادى الأهلى اللاعب النيجيرى صنداى فى الدقيقة 51 من عمر المباراة فى هجمة بدأت من خالد بيبو، والذى مررها إلى حسام غالى والذى قام بدوره بمراوغة سيزار حارس مرمى ريال مدريد، ثم مرر الكرة إلى اللاعب النيجيرى إبراهيم صنداى المنضم حديثا للأهلى وقتها، وكان وقتها يقود الفريق فنياً البرتغالى مانويل جوزيه.