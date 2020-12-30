مختار مختار يحذر لاعبى الإنتاج الحربى من مطاريد الأهلى فى بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الرباعى رمضان صبحى وعبد الله السعيد وأحمد فتحى وأحمد الشيخ لاعبو بيراميدز، مشدداً على ضرورة الحد من إنطلاقاتهم فى المباراة المقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى في الأسبوع الخامس للمسابقة المحلية، وعكف مختار مختار على دراسة مباريات بيراميدز بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى ضمن خطة البحث عن ثانى فوز للإنتاج هذا الموسم ، حيث حقق الفريق فوزه الاول فى المسابقة على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الرابعة للمسابقة ليحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد 4 جولات حيث حقق فوز وتعادل وخسر مباراتين وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

ويخضع اليوم الأربعاء فريق الإنتاج الحربى لتحليل رابيد تيست استعداداً لمواجهة بيراميدز ، وكان الانتاج قد خاض مباراة ودية أمام سيراميكا وفاز بها بهدفين مقابل هدف ضمن خطة الاستعداد لموقعة بيراميدز.

وكشف مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، أن مباراة فريقه ضد المقاولون العرب، والتى فاز فيها فريقه بهدف نظيف، كانت صعبة للغاية والفريقين، قائلا، إن الفريق يمر بظروف صعبة، ومنذ تولى مهمة تدريب الإنتاج لم أمر بمثل هذه الظروف، وبدايتى دائما ما تكون أفضل من ذلك والمباراة كانت بها حدة بسبب هذه الظروف وكان يجب تقديم كرة أفضل من ذلك".

وأضاف مختار، فى تصريحات لاستدويو أون تايم سبورتس: "كنا الأفضل فى الشوط الأول وكانت لدينا فرص عديدة لم نستغلها وأحرزنا هدف الفوز بصعوبة، رغم كم الفرص المهدرة وتعاملنا بعصبية، لذا فقدنا معظم الفرص التى أتيحت لنا".

وتابع: "الحمد لله على المكسب والخروج بالثلاث نقاط، وهناك تناقض كبير بين أدائنا فى المباراة الماضية، التى كنا نتسيد المباراة فى الشوط الأول ولكن بسبب خطأ استقبلنا هدفا وخسرنا المباراة، ولدينا تقصير شديد من اللاعبين ومنى، وقد تكون قلة الخبرة سبب ذلك".

وقال مختار: "الظروف التى نمر بها فى منتهى الصعوبة وأتمنى أن يسير الفريق بشكل جيد فى الفترة القادمة، رافضا التعليق على نيته الاستقالة حال خسارة فريقه فى مباراة المقاولون، موضحا أن ناديه هادئ ولا يعانى من المشاكل التى تعانى منها الأندية الجماهيرية، وبدايته فى الموسم الحالى هى أسوأ بداية منذ توليه تدريب الإنتاج الحربي، وهى ما تسببت فى الضغط على بشكل كبير.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى الأخير ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.