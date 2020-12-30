شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: تدريب منتخب مصر للناشئين مسؤولية جبارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مؤمن سليمان المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 أنه عليه مسؤولية كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة بعد توليه تدريب منتخب مصر للناشئين.
وقال سليمان في تصريحات لبرنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «امامنا مجهود جبار وتنظيم من اول يوم من أجل الوصول لقوام جيد لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة وبالطبع هي مسؤولية كبيرة وعلينا أن تكون على قدرها».
وأضاف: «سنتابع من يوم الجمعة المقبلة المباريات لاختيار العناصر ونسعي لتكوين القوام الرئيسي ونستطيع الإختيار خلال الشهرين المقبلين».
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