شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس عثمان» يعين رسميا محمد وهبة مديرا فنيا للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي، لنادي الإسماعيلي، أنه مجلس إدارة الدروايش سيعلن اليوم الأربعاء عن الجهاز الفني الجديد لبرازيل مصر. وقال وحيد، في تصريحات متلفزة، إن التصور الأقرب حتى الآن داخل مجلس الدراويش، استمرار محمد وهبة، مديرا فنيا للإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

ومنح محمد وهبة مدرب الإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية قصيرة من التدريبات لمدة 24 ساعة بعد الفوز على أسوان بهدفين لحساب الجولة الخامسة من عمر الدورى المحلى. ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من الخميس المقبل استعدادا للقاء المقاصة يوم الأحد المقبل بالأسبوع السابع.