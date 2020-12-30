شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: السيارات المستخدمة في تقنية الفار «مستعملة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق أنه يجب على اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد أن تكشف عيوب تقنية الفيديو بشكل واضح أمام الجميع.

وقال الغندور في تصريحات لبرنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «تم استقدامي لرئاسة لجنة التحكيم واللجنة الخماسية كانت قد اتفقت بالفعل مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو في الدوري المصري».

الغندور: السيارات المستخدمة في تقنية الفار «مستعملة»

وأضاف: «الاتفاق كان لمدة 3 سنوات ونصف بمبلغ 3 مليون يورو ولا أعلم أن هذا العرض مناسب أم لا والسيارات المستخدمة في تقنية الفار مستعملة».