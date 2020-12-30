شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: عدم خبرة لجنة «الجنايني» أدت إلى قصور في تطبيق «الفار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق أن دوره كان تدريب الحكام على تقنية الفيديو فقط وأنه غير مسؤول نهائيا عن الاتفاق الذي تم مع الشركة المسؤولة من جانب اللجنة الخماسية.

وقال الغندور في تصريحات لبرنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «الحكام ليسوا مقصرين في تطبيق تقنية الفيديو ولكن يجب تقليل مراجعة الحالات أثناء المباريات ونوعية الأجهزة مسؤولية الشركة واعتقد أن الموضوع به إهمال كبير».

وأضاف: «هناك عدم خبرة من لجنة الجنايني في الاتفاق مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو وأدت إلى قصور في تطبيقها».