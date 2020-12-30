شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد: الإسماعيلي استقر على استمرار «وهبة» مديراً فنياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي أن مجلس الإدارة استقر على استمرار محمد وهبة مديراً فنياً للفريق خلال الفترة المقبلة. وقال وحيد في تصريحات لبرنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «مجلس الإدارة سيعلن غدا الجهاز الفني بالكامل بقيادة محمد وهبة وذلك بناء على رغبة الجماهير حيث يحظي المدير الفني بتأييد جماهير الإسماعيلية». وأضاف: «فكرة الاستغناء عن نجوم الإسماعيلي بعيدة تماما عن مجلس الإدارة ولا نية لرحيل اللاعبين الكبار عن الدراويش خلال الفترة المقبلة» الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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