شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد: الإسماعيلي ظهر بروح قتالية أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي أن أداء الدراويش اليوم أمام أسوان مختلف عن المباريات الماضية وهناك ثبات في التشكيل.

وقال وحيد في تصريحات لبرنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «الإسماعيلي قدم اداء مميز وظهر بشكل منسجم ومتجانس أمام فريق أسوان الذي لا يستهان به على الإطلاق ومحمد وهبه أظهر قدراته الفنية اليوم».

وأضاف: «التغييرات كانت متميزة للغاية واللاعبين ظهروا بروح قتالية والثقة عادت للاعبين وهى أهم من الفوز بالطبع والعقدة اتفكت».