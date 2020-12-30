شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينقلب على مصطفى محمد برفض احترافه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن مصطفى محمد من أفضل مهاجمي الدوري المصري حاليا، وأن اللاعب عليه إجماع كبير من جانب جماهير الكرة المصرية أنه أحد أبرز النجوم البارزين خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج حضرة المواطن: «مصطفى محمد لديه طموح بأن يحقق حلم الاحتراف وهذا أمر مشروع للاعب، ويريد أن يكون له اسم كبير في كرة القدم واللاعب يريد مصلحته في المقام الأول، ولكن أيضا مصلحة نادي الزمالك لا بد أن تكون في المقام الأول، ولا بد أن يشعر مصطفى بحجم المسؤولية، ومن الممكن أن يأتي له عرض أكبر بعد نهاية الأوليمبياد وتكون الإفادة للاعب وللزمالك».

وأكمل: «أرفض احتراف مصطفى محمد خلال الوقت الحالي وأنصحة بالهدوء لأن الزمالك في حاجة إلى خدماتة خلال تلك الفترة، والفريق لديه لاعب بديل في مركز المهاجم، ونحتاج أكثر من 3 مهاجمين في مركز المهاجم، والأمور المادية يحددها نادي الزمالك وليس اللاعب أو العرض الذي يأتي، والمشكلة الآن ليست في مبلغ البيع ولكن في توفير البديل الجيد للاعب، فالبدائل غير متوفرة حاليا ولا بد أن يعلم اللاعب ذلك الأمر، وأن النادي ينافس في جميع البطولات ونحتاج إلى خدماته».

واختتم: «هل من المنطق أن نقوم ببيع اللاعب واللاعب البديل غير متواجد، وتحدثنا مع اللاعب أن يكون الرحيل في نهاية الموسم ولكن اللاعب غير راض بهذا الأمر، وأنصحه بأن يؤجل الاحتراف لما بعد الأوليمبياد وستكون طموحاته كبيرة بعد الأوليمبياد وأنا أحبه جدا ولكن نريد أن يركز في مصلحة النادي قبل مصلحته».