شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوج بدوري المرتبط لكرة السلة على حساب الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي بلقب بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن تغلب على نظيره فريق الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في إياب النهائي، وبعد أداء قوي ومميز من جانب الفريقين.
وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، حيث تقدم الاتحاد خلال الفترة الأولى بنتيجة ٢١-١٣ واستمر تقدمه في الفترة الثانية بنتيجة ٤٣-٣٣. وفي الفترة الثالثة استمر تقدم الاتحاد بنتيجة ٥٤-٤٨، قبل أن تشهد الفترة الرابعة عودة قوية للأهلي الذي أنهى المباراة لصالحه بنتيجة ٦٨-٦٦ ليحقق اللقب.
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