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الاتحاد والأهلي يعودان لـ«الجوهرة».. 14 يناير

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جدة - خالد شويل - تعود الحياة مجدداً لملعب استاد مدينة الملك عبدالله في جدة بإقامة مباريات دوري كأس الأمير للمحترفين، بدءاً من الجولة الـ13 بمباراتين الأولى تجمع الاتحاد وأبها يوم (الخميس) 14 يناير القادم، والثانية بلقاء الكلاسيكو بين الأهلي والهلال يوم (الجمعة) 15 من الشهر ذاته ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذا وكانت وزارة حرصت على تنفيذ أعمال الصيانة الشتوية لملعب «الجوهرة» بجدة بداية شهر ديسمبر الجاري، على أن تنتهي يوم (الثلاثاء) 12 يناير القادم، في إطار حرصها واهتمامها بالمنشآت الرياضية، والمحافظة على أرضية الملعب وظهورها بالشكل المناسب.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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