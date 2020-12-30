شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد والأهلي يعودان لـ«الجوهرة».. 14 يناير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعود الحياة مجدداً لملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بإقامة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدءاً من الجولة الـ13 بمباراتين الأولى تجمع الاتحاد وأبها يوم (الخميس) 14 يناير القادم، والثانية بلقاء الكلاسيكو بين الأهلي والهلال يوم (الجمعة) 15 من الشهر ذاته ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. هذا وكانت وزارة الرياضة حرصت على تنفيذ أعمال الصيانة الشتوية لملعب «الجوهرة» بجدة بداية شهر ديسمبر الجاري، على أن تنتهي يوم (الثلاثاء) 12 يناير القادم، في إطار حرصها واهتمامها بالمنشآت الرياضية، والمحافظة على أرضية الملعب وظهورها بالشكل المناسب.



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