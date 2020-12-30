شكرا لقرائتكم خبر عن جزائري يضبط مواجهة «كلاسيكو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كلف الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم حكام جزائري لإدارة مباراة فريقي الاتحاد والشباب في إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والمقرر إقامتها يوم الإثنين، والطاقم مكون من مصطفى غربال (حكم ساحة)، وعوماري بوعبدالله (حكم مساعد أول)، وقوراري مقران (حكم مساعد ثاني)، ولطفي بكواسه (حكم رابع)، وعبيد شارف (الحكم الفيديو المساعد (VAR)، واتشالي عبدالحق (حكم الفيديو المساعد VAR). يذكر أن مصطفى غربال حكم ساحة دولي مرشح للتحكيم في مونديال كأس العالم القادم 2022، شارك في تحكيم مباريات كأس العالم للأندية، وقاد المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك2020.



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