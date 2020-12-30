شكرا لقرائتكم خبر عن عقد الفرج لا يزال غامضاً والان مع التفاصيل
يذكر أن سلمان الفرج يدخل الفترة الحرة من عقده الحالي مع الهلال بعد «يومين» فقط أي في يناير من السنة الجديدة 2021، حيث يحق له بعد هذا التاريخ التوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الأصلي. ويعتبر الفرج أحد أهم الركائز الأساسية في خارطة الفريق الهلالي، وأحد أبرز اللاعبين السعوديين في الساحة الرياضية في الوقت الحالي. وتخشى الجماهير الهلالية أن يكون الفرج قد تلقى عرضاً كبيراً من أحد الأندية السعودية، إذ يعتبر مطمعاً لأي نادٍ يريد تطعيم صفوفه الفنية، وبلا شك أن اللاعب في عصر الاحتراف وبكل تأكيد سيبحث عن تأمين مستقبله والأفضل له في حياته، لذا يجب أن تعذر الجماهير الهلالية أي لاعب يمر بمثل هذه الحالة. وطالبت الجماهير الهلالية إدارة ابن نافل بعدم التفريط باللاعب المميز سلمان الفرج، والتجديد معه مهما كان سعر عقده الجديد.
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