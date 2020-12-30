شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يكشف حقيقة طلب ضم ساسى ومصطفى محمد.. ويتغنى برمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، بقدرات وإمكانيات رمضان صبحي لاعب الفريق، مؤكدًا أنه نموذج للاعب المحترف، مضيفًا: "رمضان صبحي لاعب مجتهد جدًا ومختلف وملتزم، وهو من المواهب الشابة ونموذج للاعب المحترف، وأتمنى أن أخرج منه أفضل شيء".

وقال الخواجة الأرجنتينى، خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه "ملعب أون" عبر شاشة "أون تايم سبورتس": "أنا سعيد جدا بوجوده في بيراميدز وأنا أراه يمر ببعض الضغوطات لأنه خرج من النادي الأهلي وانتقل إلى بيراميدز ويركز بشكل جيد، وأنا كمدير فني أتمنى أن أخرج منه أفضل شيء، ولأجل ذلك لا بد أن تكون المجموعة في ظهر هؤلاء اللاعبين".

وحول وجود أي مشكلة مع رمضان صبحي قال: "لم يحدث أي شيء على الإطلاق، وحديثى معه أن يستفيد من جميع النقاط الإيجابية والمواقف الصعبة وأن ينجح في تسجيل الأهداف".

وأردف: "خلال الشهرين الماضيين رمضان صبحي يعمل بشكل قوي ويفهم جيدًا المنافس، وهو رجل محترف بمعنى الكلمة، وعندما احترف في الخارج تغيرت في عقليته.. رمضان محترم جدًا ولكن مندهش مما يقال عبر السوشيال ميديا ولكن هذا الأمر يحدث في الأرجنتين أيضًا".