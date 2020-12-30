شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين ووليد سليمان يزوران حسام عاشور فى المستشفى.. والأخير: أنا كويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجم الأهلى السابق وليد صلاح الدين، والحاوى وليد سليمان، على زيارة حسام عاشور، لاعب القلعة الحمراء السابق والاتحاد السكندرى الحالى، فى المستشفى بعد إجرائه لعملية جراحية فى الوجه وخياطه تجميلية بـ 20 غرزة داخلية وخارجية، أمس الثلاثاء، بأحد المراكز الطبية فى القاهرة، عقب الإصابة القوية التى تعرض لها بعد اصطدامه مع زميله محمد عطوة، خلال مباراة فريقه أمام الأهلى، فى بطولة الدورى الممتاز، مساء الاثنين الماضى، وانتهت بفوز القلعة الحمراء برباعية نظيفة.





ونشر وليد صلاح الدين، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له مع وليد سليمان مع عاشور داخل المستشفى، أتبعها بتعليق: "ألف سلامة عليك يا عاشور"، فيما رد عاشور، قائلا: "الله يسلمك يا كينج"، مقدما الشكر لكل من اطمأن عليه، قائلا: "شكرا لكل واحد اتصل أو بعتلى يطمن عليا.. الحمد لله أنا كويس".

وخضع حسام عاشور، لاعب فريق الاتحاد السكندرى، لعملية جراحية فى الوجه وخياطه تجميلية بـ 20 غرزة داخلية وخارجية، أمس الثلاثاء، بأحد المراكز الطبية فى القاهرة، عقب الإصابة القوية التى تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الأهلى، فى بطولة الدورى الممتاز مساء أول أمس الإثنين.



عاشور

وكشف حساب زعيم الثغر، على إنستجرام، أن إصابة عاشور هى جرح تهتكى أسفل الحاجب وأعلى العين وأعلى الأنف، استلزم عملية جراحية وخياطة تجميلية بـ 20 غرزة داخلية وخارجية، متمنين له الشفاء العاجل.

وحقق فريق الأهلى فوزا عريضا على نظيره الاتحاد السكندرى، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الأهلى والسلام، مساء الاثنين الماضى، المؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، أحرز محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18 بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60 بعد تمريرة حسين الشحات، ويختتم أكرم توفيق أهداف الأهلى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول.

بهذا الفوز يعتلى نادى الأهلى صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما بقى نادى الاتحاد عند النقطة الرابعة فى المركز الرابع عشر.