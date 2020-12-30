شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: بيراميدز يمتلك ثقافة الفوز.. ولدينا ثلاثة من أفضل حراس مرمى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، أن فريقه يمتلك ثقافة الفوز، لافتًا إلى إن البداية كانت غير جيدة في الدوري، إلا إنه مطالب بالنهوض سريعًا حتى يستطيع الفريق تحقيق الهدف المطلوب منه، مشددًا على أن بيراميدز لم يصل للأداء المقنع للجميع فى الوقت الحالى، الأمر الذى يحتاج مزيدا من العمل الشاق فى الفترة المقبلة.

وأضاف أرواباريانا خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه "ملعب أون" عبر شاشة "أون تايم سبورتس": "أنا مقتنع بقائمة اللاعبين المتواجدين معي حاليا ولا فرق بين أساسي وبديل، وهناك رغبة حقيقية من اللاعبين في تنفيذ أفكاري وأنا قادر على دفعهم لتقديم أفضل مستوى ممكن، والتعاقد مع لاعب جديد لن يكون لمجرد التعاقد فقط، بل أرغب في ضم القادر على صنع الفارق".

وتابع: "تعرفت على قدرات اللاعبين في فترة قصيرة ونعمل كفريق جماعي لا يعتمد على النجم الأوحد، وأكرر إننى أمتلك لاعبين على أعلى مستوى والأهم هو كيف تنهى الموسم وليس كيف تبدأ".

وعن حراس المرمى شريف إكرامى والمهدى سليمان وأحمد الشناوى، قال المدير الفنى لبيراميدز: "كنت واضحا معهم من الأول، وأنا أمتلك 3 من أفضل حراس المرمى في الدوري المصري، وأحمد الشناوي كان يعانى من إصابة بسيطة ويخوض تدريباته بقوة حاليًا، ولا توجد أزمات لدى في هذا المركز، وعلى اتصال دائم مع خالد عبد الله مدرب حراس المرمى، وطبيعي أن كل حارس يرغب في المشاركة، لكن من يحصل على فرصة فعليه أن يتمسك بها".

وأردف: "شريف إكرامي لاعب كبير ومحترم ومجتهد، مثل باقي الحراس، وشريف حاليًا هو الحارس الذى يشارك، لكن لا يوجد ترتيب لدى في هذا المركز، وأنا فخور بتدريب 3 أسماء كبار في هذا المركز".

وعن عدم الدفع بأحمد فتحي أساسيًا فى المواجهات الماضية بالدورى، قال: "فتحي كان يعانى من الإصابة بفيروس كورونا، ووضح عليه في التدريب أنه لاعب محترف ويقوم بتوصيل رسائل إيجابية لزملائه، وهو لاعب مهم جدًا بالنسبة للفريق، وعلى أن أحافظ عليهم جميعًا".