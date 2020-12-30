شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يهنئ ابنه بعد تخرجه من أكاديمة طيران: ألف مبروك كابتن طيار حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الصقر أحمد حسن، عميد لاعبى العالم قائد المنتخب المصرى الأسبق، عن سعادته بتخرج ابنه حسن، من أحد أكاديميات الطيران الدولية، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، صورة لابنه وهو يصافح أحد قائدى الأكاديمية، وأتبعها قائلا: "ألف مبروك كابتن طيار حسن أحمد حسن".





من ناحية أخرى، علق أحمد حسن، عميد لاعبى العالم وقائد منتخب مصر السابق، عقب إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن أكثر اللاعبين مشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية وتصدرها برفقة الكاميرونى ريجوبرت سونج.

وقال أحمد حسن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "لمثل هذه اللحظات اجتهدنا لسنوات وسنوات لذلك دائما ما نترك التاريخ يتحدث".





وأبرز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رقم أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، الخاص بعدد مشاركاته فى بطولة أمم أفريقيا، والذى يتقاسمه مع الكاميروني ريجويبرت سونج. وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "اللاعبون الأكثر ظهوراً فى نسخ مختلفة لبطولة أمم أفريقيا".

وأوضح كاف في تغريدته التي يحتفي بها بالصقر أن هناك تناسقًا لا يصدق فى مسيرة الثنائي الصقر وسونج فى بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 1996 وحتى 2010.