شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30 / 12 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 30 / 12 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة الجونة ومصر المقاصة على ستاد خالد بشارة ومباراة المقاولون العرب والبنك الأهلى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة المصرى البورسعيدى وغزل المحلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62.

موعد مباراة الجونة ومصر المقاصة

تقام مباراة الجونة ومصر المقاصة في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ستاد خالد بشارة في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أسوان بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المصرى مع المقاصة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر مباراتين وتعادل في لقاء وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.

موعد مباراة المقاولون العرب والبنك الاهلى

تقام مباراة المقاولون العرب والبنك الاهلى في تمام الخامسة عصر اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل البنك الاهلى سلبياً مع الاسماعيلى في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الأخير بجدول الدوري بدون رصيد من النقاط بعدما لعب ثلاثة مباريات خسرهم جميعاً وسجل لاعبوه هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل البنك الاهلى المركز السادس برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى وغزل المحلة

تقام مباراة المصرى البورسعيدى وغزل المحلة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالاسكندرية في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الفلاحين على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد ستة نقاط بعدما لعب أربعة مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفي فيما يحتل غزل المحلة الثامن برصيد خمسة نقاط بعد أن لعب أربعة مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.