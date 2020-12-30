شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: بيراميدز سيكون قاعدة جماهيرية وهذه تفاصيل مفاوضاتى مع الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن سعادته بالتواجد فى مصر، وتولى تدريب الفريق السماوى، قائلاً: "سعيد جدًا بوجودي فى مصر، والأجواء متشابهة مع الأرجنتين بالنسبة للحالة اليومية والنقاشات والأجواء المرورية في شوارع مصر، والرياضة بين الشعب المصري والشعب الأرجنتيني متشابهة أيضًا، ودائمًا أتناول الأطعمة المصرية بعزومة من محمود فتح الله".

وأضاف المدير الفنى خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه "ملعب أون" عبر شاشة "أون سبورتس" أن المفاوضات مع إدارة بيراميدز لم تستغرق وقتًا طويلاً، وحضرت إلى مصر على وجه السرعة لتولى مهام عملى، ومن المتوقع أن يكون هناك تقييم شامل للموقف الحالى لبحث تدعيم الفريق فى يناير.

وقال أروابارينا، موجها حديثه لشوبير: "عندما كنت أعمل في الإمارات كنت أتابع حينها الدوري المصري، وكنت أشاهد برنامجك، وأنت معروف هناك بصاحب الأيد الكبيرة".

وتحدث أروابارينا عن حقيقة تلقيه عروضًا من الأهلي أو الزمالك قبل تولى قيادة بيراميدز: قائلا: "بشكل واضح في عالم كرة القدم أخبار كثيرة تتردد منها الصحيح ومنها الخطأ، وأنا حضرت إلى مصر لتدريب بيراميدز بعدما عرضوا على مشروعهم، لكن تفاوضى مع الأهلى أو الزمالك كان مجرد كلام، وأحاول أن أحقق طموحات مسئولى النادى بمساعدة مجموعة اللاعبين المميزون في الفريق".

وعن معالم مشروع بيراميدز، قال: "أعجبني النظرة الثاقبة لتحقيق مستقبل على المدى القصير والبعيد، وإدارة النادي لديهم هدف عن طريق المشاريع الجيدة لوضع الفريق في مكانة جيدة، والمسئولون يمتلكون الأفكار لتحقيق ذلك، لكن فكرة النادي بالتحديد هي النظر إلى المستقبل وتحقيق تاريخ للنادي".

وتابع: "إدارة بيراميدز عرضوا عليا الأهداف والطموح بكل وضوح، وهى تحقيق كافة البطولات التي يشارك بها الفريق، لكن الكلام سهل ويجب العمل على أرض الواقع، وأنا أملك لاعبين أذكياء يستطيعون تحقيق الأهداف المطلوبة".

واستطرد: "بيراميدز ناد جديد، ولكن مع تحقيق الأهداف والنتائج والأداء الجيد، سوف يبنى جماهيرية، لإن هذا الأمر هو ما ينقصه، لكن ما يهمني كمدرب هو وجود 11 لاعب ضد 11 لاعب آخر".