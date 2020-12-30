شكرا لقرائتكم خبر عن كيف شارك لاعب الأهلى المصاب بكورونا فى التتويج بالدورى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد مصطفى، لاعب فريق سلة الأهلى رجال، زملاءه بالفريق الاحتفال بلقب دورى المرتبط الذى حقق لقبه بالتغلب على الاتحاد السكندرى 68\66 بالرغم من إصابته بفيروس كورونا، خلال الساعات الماضية.

ونشر محمد مصطفى عبر صفحته على فيس بوك فيديو أثناء تلقيه اتصالا عبر الفيديو كونفرانس الذى أجراه لاعبو الأهلي معه فور الفوز حتى يشاركهم الفرحة بالفوز.

من جانبه، أكد إيهاب أمين، لاعب فريق سلة الأهلى، أن فوز الفريق بلقب دورى المرتبط يعد بطولة استثنائية فى ظل الإصابات بفيروس كورونا التى عانى منها لاعبو الفريق، وأضاف أمين فى تصريحات لقناة الأهلى أن الفوز الذى حققه الفريق للجمهور واللاعبين الغائبين عن الفريق للإصابة.

وأشار إيهاب أمين إلى أنه كان معزولا بالإضافة إلى عمرو الجندى لاعب الفريق أيضا، منذ 10 أيام، للإصابة بفيروس كورونا، ولكن بعد سلبية المسحة تم الإصرار على المشاركة