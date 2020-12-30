شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات اليوم الأربعاء فى الجولة الخامسة ببطولة الدورى، حيث تقام 3 مباريات، ويواجه الجونة نظيره مصر المقاصة، فيما يستضيف المقاولون العرب نظيره فريق البنك الأهلى، فيما يواجه المصرى البورسعيدى، فريق غزل المحلة .

وجاء اسماء حكام مباريات اليوم كالتالى: الجونة ومصر المقاصة حكم الساحة أحمد العدوى، وحكم مساعد أول خالد حسين وحكم مساعد ثان عماد العقاد وحكم رابع محمد العتبانى، وحكم فيديو محمود ناصف ومساعد حكم فيديو محمد التابعى.

المقاولون العرب والبنك الأهلى، حكم الساحة محمد يوسف، وحكم مساعد أول مصطفى حسين، وحكم مساعد ثان تامر رشاد وحكم رابع أبو بكر عبد الحى، وحكم فيديو نادر قمر الدولة، ومساعد حكم فيديو إبراهيم محجوب .

المصرى البورسعيدى وغزل المحلة، حكم الساحة أحمد جمال وحكم مساعد أحمد ساهر، وحكم مساعد ثان أسامة عبد اللطيف، وحكم رابع عمرو يوسف، وحكم فيديو محمود دسوقى، ومساعد حكم فيديو عمرو رمضان .

وكان المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، قد قرر على صرف 4 ملايين و800 ألف جنيه قيمة باقى مستحقات الحكام المتأخرة بالكامل، ومن المقرر أن يتم تسليم الشيكات للحكام على دفعات خلال الساعات المقبلة.