شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون من كورونا فى الأهلى: الفوز بدورى السلة استثنائى وانتظروا المزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب أمين، لاعب فريق سلة الأهلى، أن فوز الفريق بلقب دورى المرتبط يعد بطولة استثنائية فى ظل الإصابات بفيروس كورونا التى عانى منها لاعبو الفريق، وأضاف أمين فى تصريحات لقناة الأهلى أن الفوز الذى حققه الفريق للجمهور واللاعبين الغائبين عن الفريق للإصابة.

وأشار إيهاب أمين إلى أنه كان معزولا بالإضافة إلى عمرو الجندى لاعب الفريق أيضا، منذ 10 أيام، للإصابة بفيروس كورونا، ولكن بعد سلبية المسحة تم الإصرار على المشاركة.

فيما قال عمرو الجندى، لاعب سلة الأهلي العائد من إصابة كورونا أيضا، إن هذه البطولة ليست الأخيرة للفريق هذا الموسم، بل هناك بطولة الكأس، والسوبر أيضا، وأشار الجندى إلى أنه فور علمه بسلبية المسحة سافر إلى الإسماعيلية للمشاركة مع فريقه فى المباراة.

وغاب عن صفوف الأهلي فى مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري الثلاثى محمد مصطفى وعمر طارق وعبد الفضيل إبراهيم للإصابة بكورونا.

وجاء تتويج الأهلى باللقب بعد أن فاز فى 3 مباريات من أصل 4 مواجهات، منها 2 على مستوى المرتبط ، ومثلها على مستوى الكبار، حيث أسفرت مباريات الذهاب عن فوز فريق مرتبط الأهلى على فريق مرتبط الاتحاد السكندرى، بينما فاز رجال زعيم الثغر على الأحمر ، وهو ما جعل المباراة اليوم تشهد ندية وإثارة أكثر، نظرا لتكافؤ الفرص بين الفريقين، كما تغلب مرتبط الأهلى اليوم أيضا على زعيم الثغر.