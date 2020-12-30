لاعبو الأهلى يحتفلون بدورى السلة على طريقة كهربا والحاوى مع كورونا "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو فريق كرة سلة بالنادي الأهلى رجال بالتتويج بدورى المرتبط، بعد التغلب على الاتحاد السكندرى بنتيجة 68\66، على نفس طريقة كهربا ووليد سليمان لاعبى فريق الكرة بالقلعة الحمراء.

وقام إبراهيم الجمال، لاعب فريق سلة الأهلى بإجراء مكالمة فيديو مع محمد مصطفى لاعب الفريق والذى غاب للإصابة بفيروس كورونا، وهو نفس ما قام به محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى مع وليد سليمان الذى كان مصابا بنفس الفيروس، واتصل به بخاصية الفيديو للاحتفال مع فريقه ومشاركتهم الفرحة بعد الفوز بلقب كأس مصر.



احتفال لاعبي الأهلي مع محمد مصطفى (1)



احتفال لاعبي الأهلي مع محمد مصطفى (2)



احتفال كهربا مع وليد سليمان

وتوج فريق كرة السلة رجال بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط للمرة الخامسة فى تاريخه بعد التغلب على نظيره الاتحاد السكندرى، بنتيجة 68\66 فى إياب نهائى الدورى الذى يقام بصالة قناة السويس بالاسماعيلية، وحسم البطولة لصالح الفريق.

وسيطر الفريق السكندرى على أحداث المباراة، حيث جاءت نتيجة الفترات كالتالى : 13/21، و33/ 43، و54\48، ليصنع الأهلى ريمونتادا وينتهى اللقاء 68\66 للفريق الأحمر .

وجاء تتويج الأهلي باللقب بعد أن فاز فى 3 مباريات من أصل 4 مواجهات، منها 2 على مستوى المرتبط ، ومثلها على مستوى الكبار، حيث أسفرت مباريات الذهاب عن فوز فريق مرتبط الأهلى على فريق مرتبط الاتحاد السكندرى، بينما فاز رجال زعيم الثغر على الأحمر ، وهو ما جعل المباراة اليوم تشهد ندية وإثارة أكثر، نظرا لتكافؤ الفرص بين الفريقين، كما تغلب مرتبط الأهلى اليوم أيضا على زعيم الثغر.