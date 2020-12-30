جمال الغندور: السيارات المستخدمة فى تقنية الفار "مستعملة"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، أنه يجب على اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد أن تكشف عيوب تقنية الفيديو بشكل واضح أمام الجميع، موضحا: "تم استقدامي لرئاسة لجنة التحكيم، واللجنة الخماسية كانت قد اتفقت بالفعل مع الشركة المسئولة عن تقنية الفيديو فى الدوري المصري"، مضيفا: "الاتفاق كان لمدة 3 سنوات ونصف بمبلغ 3 ملايين يورو ولا أعلم أن هذا العرض مناسب أم لا والسيارات المستخدمة فى تقنية الفار مستعملة".

وقال رئيس لجنة الحكام السابق في تصريحات تليفزيونية، إن دوره كان تدريب الحكام على تقنية الفيديو فقط، وإنه غير مسئول نهائياً عن الاتفاق الذى تم مع الشركة المسئولة من جانب اللجنة الخماسية، مضيفاً: "الحكام ليسوا مقصرين فى تطبيق تقنية الفيديو ولكن يجب تقليل مراجعة الحالات أثناء المباريات ونوعية الأجهزة مسئولية الشركة وأعتقد أن الموضوع به إهمال كبير".

وأوضح الغندور: "هناك عدم خبرة من اللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني فى الاتفاق مع الشركة المسئولة عن تقنية الفيديو وأدت إلى قصور فى تطبيقها".