جمال الغندور: السيارات المستخدمة فى تقنية الفار "مستعملة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، أنه يجب على اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد أن تكشف عيوب تقنية الفيديو بشكل واضح أمام الجميع، موضحا: "تم استقدامي لرئاسة لجنة التحكيم، واللجنة الخماسية كانت قد اتفقت بالفعل مع الشركة المسئولة عن تقنية الفيديو فى الدوري المصري"، مضيفا: "الاتفاق كان لمدة 3 سنوات ونصف بمبلغ 3 ملايين يورو ولا أعلم أن هذا العرض مناسب أم لا والسيارات المستخدمة فى تقنية الفار مستعملة".
وقال رئيس لجنة الحكام السابق في تصريحات تليفزيونية، إن دوره كان تدريب الحكام على تقنية الفيديو فقط، وإنه غير مسئول نهائياً عن الاتفاق الذى تم مع الشركة المسئولة من جانب اللجنة الخماسية، مضيفاً: "الحكام ليسوا مقصرين فى تطبيق تقنية الفيديو ولكن يجب تقليل مراجعة الحالات أثناء المباريات ونوعية الأجهزة مسئولية الشركة وأعتقد أن الموضوع به إهمال كبير".
وأوضح الغندور: "هناك عدم خبرة من اللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني فى الاتفاق مع الشركة المسئولة عن تقنية الفيديو وأدت إلى قصور فى تطبيقها".
وتعقد اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، اليوم الأربعاء، اجتماعا مهما مع أندية الدورى الممتاز وعددهم 18 ناديا من أجل مناقشة الأزمات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى المصرى، خاصة وأن هناك شكاوى عديدة من الأندية من التقنية بعد أن أثبتت التقارير الفنية وجود مشكلات فنية فى تطبيق التقنية أبرزها ضبط التسلل.
وطلبت الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، من اتحاد الكرة مبلغ 100 ألف يورو عبارة عن مستحقات الشركة عن تطبيق التقنية فى الدورى الجديد 2020 -2021، بجانب بعض المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضى وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة الإسبانية واللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.
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