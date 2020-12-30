شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام عن دورى سيد عبدالنعيم: أقصى طموحنا كنا نلعب مباراة فاصلة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام، نجم الزمالك السابق، كواليس تتويج نادى الزمالك بدورى "سيد عبد النعيم"، بعدما فاز الأبيض على الإسماعيلى وخسر الأهلى من إنبى ليتحول الدورى من الجزيرة إلى ميت عقبة.

وقال حازم إمام خلال حواره مع أحمد عفيفى في برنامج "فن وهندسة" المذاع على قناة الزمالك: "دورى سيد عبد النعيم، كنت احتياطيا في مباراة الزمالك والإسماعيلى، وكنت بسمع المباراة من تليفون كان براديو ومكناش مصدقين أن إنبى سجل في الأهلى، وكان أقصى طموحنا إننا نفوز والأهلى يتعادل ونلعب مباراة فاصلة".

وتابع حازم إمام: كابتن حمادة الشرقاوى من أرقى الشخصيات اللى اتعاملت معاه في تاريخى، وما زالت محتفظا بأول قميص لى مع منتخب الناشئين اللى انضميت له من نادى الصيد وكنت على وشك الانضمام لنادى المقاولون، ولكن كابتن حمادة رفض انضمامى لأى نادى غير الزمالك، فرفضت في البداية وقلت مش هعرف ألعب في الزمالك والموضوع صعب عليا وكمان لو لعبت هيقولوا علشان ابن حمادة إمام".

وأضاف حازم إمام: "انتقلت إلى نادى الزمالك من نادى الصيد مقابل 30 كرة، وبدأت رأس حربة في بداية مسيرتى ثم ديفندر وثم صانع ألعاب".

وأوضح الثعلب الصغير: "كل من لعب تحت قيادة كابتن محمود الجوهرى تأثر بشخصيته، وطلب منى أن أكتب كل التمارين اللى كنت بتمرنها في إيطاليا والتحركات للاستفادة منها، وكان كل حياته في مشاهدة مباريات الكرة للتعلم منه، وكان أشهر من اللاعيبه".

وأضاف حازم إمام: "أفضل فترات لاعبى الزمالك كانت مع كرول لأنه كان يدرك مشكلة اللاعب المصرى، وكان مجهزنا بدانيا على أعلى مستوى، وأفضل مستوى لى كان في بطولة أفريقيا عام 1996، وخصوصا مباراة الكاميرون الأفضل في حياتى".

وتابع حازم إمام: "عملنا بطولة كأس العالم للقارات رائعة ولكن النتائج كانت مش تمام، والفرقة اتفرقت بعد هذه البطولة وتمت إقالة الجوهرى وتعيين جيرارد جيلى، في اعتقادى لو كنا كملنا كنت ممكن ناخد بطولة أفريقيا وكنا صعدنا كأس العالم".

وأوضح حازم إمام: "جمال عبد الحميد من اللاعبين اللى أثرت في حياتى وكنت منبهر به لذلك تمسكت برقم 14 من حبى له ، وأفضل لاعب بيلعب باليمن كان حمادة عبد اللطيف، وبالقدم اليسرى عبد الستار صبرى ومحمد صبرى، ووالدى كان دائما يقولى مترقص كتير وشوط على الجون كتير".

وتابع: "أول مباراة لى مع الزمالك بعد العودة من الاحتراف كانت أمام الأهلى والبطاقة الدولية جت قبل الماتش بوقت قليل ولعبت الماتش وكان من أفضل مبارياتى أمام الأهلى وفزنا 3 /1". وقال حازم إمام ردا على سؤال لو هتلعب خماسى هتختار مين من الزمالك: هختار محمد صبرى وجمال حمزة وشيكابالا وعبد الواحد السيد".