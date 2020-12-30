شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى بعد التتويج بدورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، على إجراء اتصال هاتفى من الإمارات لتهنئة لاعبي فريق كرة السلة رجال، بعد الفوز بدوري المرتبط على حساب نادى الاتحاد السكندري بنتيجة 68\66، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الثلاثاء.

كما وجه الخطيب التهنئة إلى الجهاز الفني والاداري والطبي، مشيدا بالانضباط الفني والسلوكي للاعبي الأهلي وأدائهم الرجولي طوال المباراة.

وجاءت تهنئة الخطيب خلال اتصال هاتفي من جانب رئيس النادي المتواجد حاليا في الأمارات حيث كان يتسلم جائزة الأهلي نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجاً في الشرق الأوسط، مع رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضى بالقلعة الحمراء.

وتوج فريق كرة السلة رجال بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط بعد التغلب على نظيره الاتحاد السكندرى، بنتيجة 68\66 فى إياب نهائى الدورى الذى يقام بصالة قناة السويس بالاسماعيلية، وحسم البطولة لصالح الفريق.

وسيطر الفريق السكندرى على أحداث المباراة، حيث جاءت نتيجة الفترات كالتالى: 13/21، و33/ 43، و54\48، ليصنع الأهلى ريمونتادا وينتهى اللقاء 68\66 للفريق الأحمر.

وجاء تتويج الأهلي باللقب بعد أن فاز فى 3 مباريات من أصل 4 مواجهات، منها 2 على مستوى المرتبط ، ومثلها على مستوى الكبار، حيث أسفرت مباريات الذهاب عن فوز فريق مرتبط الأهلى على فريق مرتبط الاتحاد السكندرى، بينما فاز رجال زعيم الثغر على الأحمر ، وهو ما جعل المباراة اليوم تشهد ندية وإثارة أكثر، نظرا لتكافؤ الفرص بين الفريقين، كما تغلب مرتبط الأهلى اليوم أيضا على زعيم الثغر.