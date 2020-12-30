شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى أسوان: لا نية للاستغناء عن الشيشينى.. ونرفض إلغاء "الفار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، أن الفريق بدأ بطولة الدوري بشكل مميز بعد الفوز فى أول مباراتين أمام إنبي وطلائع الجيش، مشدداً على أن الهزيمة كانت متوقعة أمام الإسماعيلي، موضحا: "أمامنا 10 أيام فترة توقف الدوري وسنقوم بإعداد الفريق بشكل جيد مرة أخرى خلال هذه الفترة تحت قيادة المدرب المتميز سامي الشيشيني".

وقال سليمان فى تصريحات تليفزيونية: "لا توجد نية للاستغناء عن الشيشيني وهو مستمر مع أسوان، خاصة أنه مدرب يملك خبرات جيدة وإدارته للمباريات مميزة للغاية".

ونجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق الفوز لأول مرة هذا الموسم على حساب أسوان بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء، فى افتتاح الأسبوع الخامس من عمر الدورى العام، وسجل هدفىّ الإسماعيلى الثنائى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق فى الدقيقتين 61 و79 على التوالى، وبهذه النتيجة رفع الدراويش رصيده إلى 6 نقاط فى جدول الدورى بينما تجمد فريق زهرة الجنوب عند 6 نقاط أيضا جمعها من فوزين و3 هزائم متتالية.

وعن اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية اليوم لمناقشة إلغاء "الفار" علق رئيس نادي أسوان قائلا: "نرفض إلغاء تقنية الفيديو فهى هامة جدا لأندية الدوري الممتاز وهى تمنح الأندية حقوقها واستفدنا منه خلال الفترة الماضية".