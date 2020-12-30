شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: تدريب منتخب مصر للناشئين مسئولية "جبارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤمن سليمان، المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006، أن عليه مسئولية كبيرة وجبارة للغاية خلال الفترة المقبلة بعد توليه تدريب منتخب مصر للناشئين، مضيفا: "أمامنا مجهود جبار وتنظيم من أول يوم من أجل الوصول لقوام جيد لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وبالطبع هى مسئولية كبيرة وعلينا أن تكون على قدرها".

وقال المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 فى تصريحات تليفزيونية: "سنتابع من يوم الجمعة المقبلة المباريات لاختيار العناصر، ونسعى لتكوين القوام الرئيسى ونستطيع الاختيار خلال الشهرين المقبلين".