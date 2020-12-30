أروابارينا يتحدث عن.. سبب تدريبه لبيراميدز.. ومفاوضات الأهلي والزمالك معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني الأرجنتيني لفريق بيراميدز، رودولفو أروابارينا، إن ما أُثير عن وجود مفاوضات بينه وبين ناديي الأهلي والزمالك "كان مجرد كلام"، ولكنه تلقى مشروعاً جدياً من بيراميدز لذا وافق على تدريب فريقه.

وأضاف المدير الفني لفريق بيراميدز، على فضائية أون تايم سبورت، :"إدارة بيراميدز لديها أهدافاً لوضع الفريق في مكانة مميزة ويمتلكون ثقافة الفوز ولابد من العمل دائمًا؛ ففكر النادي النظر للمستقبل وصناعة تاريخاً له ولكن يجب مراعاة وجود أندية كبيرة لديها جماهيرية مثل الأهلي والزمالك".

وتابع المدير الفني الأرجنتيني قائلاً:"أن تصنع تاريخًا للنادي هو أفضل ما يمكن في كرة القدم، نحن جميعًا نعمل من أجل المادة وهذا طبيعي، لكن عندما كنا لاعبين أفضل شيء كان صناعة التاريخ للفريق والنادي الذي نلعب له لكي تتذكرك الجماهير، لهذا نترك المادة ونتمى صناعة شيئاً جيدًا".

وأتم رودولفو أروابارينا تصريحاته قائلاً:"لديّ في بيراميدز مجموعة لاعبين رائعين نحاول وضعهم على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف".