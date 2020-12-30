الإسماعيلي: ألغينا فكرة ضم مدرب أجنبي.. والمجلس كان يفكر في الاستقالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للإسماعيلي، أن مجلس إدارة النادي كان يفكر في تقديم استقالته خلال الموسم الماضي 2019/2020، مشيرًا إلى أن تم الاستقرار على عدم التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وقال وحيد في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "عندما اشتدت الأزمات وكان الإسماعيلي قريبا من الهبوط، أراد المهندس إبراهيم عثمان أن يتقدم مع المجلس باستقالته، أو بالفعل قد يكونوا اتخذوا قرارا بذلك".

وأضاف: "لكن المهندس محمود عثمان، الرئيس الشرفي للنادي الإسماعيلي، رفض فكرة الهروب من المسؤولية، وقال لمجلس الإدارة (يوم ما تسيبوا النادي هتسيبوه وهو ما واقف على رجليه)".

وأوضح: "ستنتهي ولاية هذا المجلس بعد أشهر قليلة، وكل القرارات يتم اتخاذها من أجل المجلس الجديد، حيث رفضوا الرحيل عن النادي لأن هناك مسؤولية مجتمعية، وهم يرغبون في ترك النادي بأفضل صورة".

وواصل: "إبراهيم عثمان دفع 35 مليون جنيه من جيبه الخاص لسداد مستحقات اللاعبين وقيمة الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي، وعلينا أن نتكاتف من أجل إعادة الإسماعيلي إلى مكانته الطبيعية بدلا من إثارة الشائعات".

وأتم المتحدث الرسمي للإسماعيلي قائلا: "تم إلغاء فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي والاستقرار على استمرار المدرب محمد وهبة، أصبح هذا التفكير هو الغالب لدى مجلس الإدارة، وغدا الأربعاء سيتم الإعلان عن الجهاز الفني بالكامل".