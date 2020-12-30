خاص.. وردة يقترب من العودة لباوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

أصبح اللاعب المصري عمرو وردة المحترف في صفوف فريق فولوس اليوناني على أعتاب العودة إلى ناديه السابق باوك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم يلا كورة أن وردة اقترب من العودة إلى باوك بعدما طلب الأوروجوياني بابلو جارسيا، المدير الفني للفريق، من إدارة النادي التعاقد معه في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يتوصل باوك لاتفاق مع فولوس خلال الساعات المقبلة من أجل استعادة خدمات وردة حتى ينضم للفريق لمدة عام بعقد يمتد إلى يناير 2022.

ورحل وردة عن باوك مع نهاية الموسم الماضي (2019/2020) ونجح مع الفريق في تسجيل سبعة أهداف وصناعة ستة آخرين في 23 مباراة بجميع المسابقات.

يُذكر أن وردة (27 عاما) أحرز هدفًا في مباراته الأخيرة مع فولوس أمام أيك أثينا، لينجح في تسجيل هدفين حتى الآن خلال تسع مباريات لعبها بالدوري اليوناني.