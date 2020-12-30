الأهلي يُتوج بطلا لدوري المرتبط لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

توج الأهلي ببطولة دوري المرتبط لكرة السلة بعد الفوز علي الاتحاد السكندري في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء اليوم بنتيجة 68-66، علي صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وشهدت المباراة إثارة في أحداثها حيث تقدم الأهلي علي الاتحاد في آخر دقيقة بنتيجة 66-65 ثم عادل الاتحاد النتيجة قبل أن يسجل سيف سمير لاعب الفريق الاحمر نقطتين في الثواني الأخيرة لتصبح النتيجة 68-66.

وكانت هناك فرصة للاتحاد ليتعادل لكن لاعبيه لم يستغلوا الفرصة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بالمباراة.

وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط لكرة السلة بعد الفوز علي الاتحاد بنتيجة 3-1 في مجموع اللقاءات.

وتفوق مرتبط الأهلي تحت 16 سنة علي مرتبط الاتحاد ذهابا بنتيجة 59-41 وايابا بنتيجة 70-26.