الأهلي يُتوج بطلا لدوري المرتبط لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:
توج الأهلي ببطولة دوري المرتبط لكرة السلة بعد الفوز علي الاتحاد السكندري في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء اليوم بنتيجة 68-66، علي صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وشهدت المباراة إثارة في أحداثها حيث تقدم الأهلي علي الاتحاد في آخر دقيقة بنتيجة 66-65 ثم عادل الاتحاد النتيجة قبل أن يسجل سيف سمير لاعب الفريق الاحمر نقطتين في الثواني الأخيرة لتصبح النتيجة 68-66.
وكانت هناك فرصة للاتحاد ليتعادل لكن لاعبيه لم يستغلوا الفرصة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بالمباراة.
وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط لكرة السلة بعد الفوز علي الاتحاد بنتيجة 3-1 في مجموع اللقاءات.
وتفوق مرتبط الأهلي تحت 16 سنة علي مرتبط الاتحاد ذهابا بنتيجة 59-41 وايابا بنتيجة 70-26.
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