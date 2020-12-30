نادي أسوان: لا نية للاستغناء عن "الشيشيني".. ونرفض إلغاء "الفار"

أكد أحمد سليمان رئيس نادي أسوان أن الفريق بدأ بداية مميزة بعد الفوز فى أول مباراتين أمام إنبي وطلائع الجيش مشددا على أن الهزيمة كانت متوقعة أمام الإسماعيلي.

وقال سليمان فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أمامنا 10 أيام فترة توقف الدوري وسنقوم بإعداد الفريق بشكل جيد خلال هذه الفترة تحت قيادة المدرب المتميز سامي الشيشيني".

وأضاف: "لا توجد نية للاستغناء عن الشيشيني ومستمر مع أسوان وهو مدرب يملك خبرات جيدة وإدارته للمباريات مميزة للغاية".

وعن إلغاء "الفار": "نرفض إلغاء تقنية الفيديو فهي هامة جدا لأندية الدوري الممتاز وهى تمنح الأندية حقوقها واستفدنا منه خلال الفترة الماضية".