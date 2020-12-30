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مانشستر يونايتد يهزم وولفرهامبتون ويقتنص وصافة الدوري الإنجليزي

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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري

الإنجليزي.

سجل ماركوس راشفورد هدف مانشستر يونايتد في وقت قاتل في الدقيقة 93 من

عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد وصافة الدوري الانجليزي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن متصدر المسابقة، فيما يحتل وولفرهامبتون المركز القاني عشر برصيد 21 نقطة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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