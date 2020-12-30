مانشستر يونايتد يهزم وولفرهامبتون ويقتنص وصافة الدوري الإنجليزي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري

الإنجليزي.

سجل ماركوس راشفورد هدف مانشستر يونايتد في وقت قاتل في الدقيقة 93 من

عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد وصافة الدوري الانجليزي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول متصدر المسابقة، فيما يحتل وولفرهامبتون المركز القاني عشر برصيد 21 نقطة.