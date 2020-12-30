قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب صرف مكافأة استثنائية لفريقي السلة رجال وسيدات بعد فوز كليهما بدوري المرتبط رجال وسيدات. بعد فوز كليهما بدوري المرتبط رجال وسيدات. جاء ذلك تقديراً من مجلس الإدارة لفرق السلة الكبار والصغار التي تحملت المسئولية في ظروف صعبة للغاية وحققت بطولتي الدوري واسعاد جماهير الأهلي.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يقرر صرف مكافأة خاصة لفريق السلة بعد التتويج بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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