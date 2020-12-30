الإسماعيلي يستقر على استمرار محمد وهبة مديراً فنياً

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي أن مجلس الإدارة استقر على استمرار محمد وهبة مديراً فنياً للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة

"ten": "مجلس الإدارة سيعلن غدا الجهاز الفني بالكامل بقيادة محمد وهبة وذلك بناء على رغبة الجماهير حيث يحظي المدير الفني بتأييدجماهير الإسماعيلية"

وأضاف: "فكرة الاستغناء عن نجوم الإسماعيلي بعيدة تماما عن مجلس الإدارة ولا نية لرحيل اللاعبين الكبار عن الدراويش خلال الفترة المقبلة".

وكان الاسماعيلي قرر إقالة البرازيلي ريكاردو من تدريب الفريق بعد سوء نتائج الفريق منذ انطلاق الدوري الممتاز.