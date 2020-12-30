توج فريق كرة السلة رجال بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط بعدما تغلب مساء اليوم الثلاثاء على نظيره الاتحاد السكندرى . وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 68\66 فى إياب نهائى الدورى الذى يقام بصالة قناة السويس بالاسماعيلية، وحسم البطولة لصالح الفريق. الذى يقام بصالة قناة السويس بالاسماعيلية، وحسم البطولة لصالح الفريق. و جاءت نتيجة الفترات كالتالى : 13/21، و33/ 43، و54\48، ليصنع الأهلى ريمونتادا وينتهى اللقاء 68\66 للفريق الأحمر . وجاء تتويج النادي الأهلي باللقب بعد أن فاز فى ثلاث مباريات من أصل 4 مواجهات، منها حقق الفوز في 2 على مستوى المرتبط ، ومثلها على مستوى الكبار .

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي بطلا لدوري السلة علي حساب الاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.