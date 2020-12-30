عمر مرموش يبحث عن عروض للرحيل عن فولفسبورج الألماني بسبب الأولمبياد

فى سرية تامة بدأ المصري عمر مرموش المحترف في صفوف فولفسبورج الألماني الذي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البوندسليجا، بحث عروض الاعارة التى تلقاها مؤخرا من أجل اللعب بشكل أساسي في

المرحلة المقبلة.

ويامل مرموش من خلال تجربة انتقاله على سبيل الاعارة للتواجد أساسيا في صفوف فريقه القادم، لضمان تواجده في صفوف المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي

غريب المدير الفني، الذي تأهل للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021.

وشهدت الفترة الماضية تلقي اللاعب لأكثر من عرض من اندية في الدوري الأسباني واندية بالدوري الألمانى، ويعكف مرموش على دراسة العروض التى تلقاها للوصول إلى الأفضل لضمان فرصة اللعب اساسيا في المرحلة المقبلة.