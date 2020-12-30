مانشستر يونايتد يصعد للوصافة بهدف راشفورد بالوقت القاتل 

نجح مانشستر يونايتد في الفوز على وولفرهامبتون بعد هدف جاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وحسم مانشستر يونايتد مواجهته الصعبة أمام ضيفه وولفرهامبتون 1-0 يوم الثلاثاء في الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت المباراة تسير باتجاه التعادل قبل أن يأتي هدف الفوز بفضل راشفورد 90+3 عقب تسديدة ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى المرمى.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن ليفربول المتصدر فيما توقف رصيد الخاسر عند 21 نقطة بالمركز الثاني عشر.

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